出社會之後，除了自身的能力以外，待人處事的態度與方法也非常重要，有時甚至能決定自己仕途的順遂，而這個道理在古代也同樣適用。清代大臣曹振鏞秉持著6字祕訣「多磕頭，少說話」，成為道光帝的第一代寵臣，甚至在過世之後，還獲得最高一級的諡號「文正」，在清代只有8位大臣得到這項殊榮。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，曹振鏞是乾隆朝戶部尚書曹文埴的兒子，他在乾隆46年考中進士，隨後在乾隆、嘉慶、道光年間做官長達50多年。雖然曹振鏞在嘉慶朝，就已經擔任吏部尚書、進入內閣，但直到道光朝才成為皇帝身邊最核心的樞臣，也是道光帝的第一代寵臣，受皇帝恩寵直到過世為止。

嘉慶二十五年（1820年），嘉慶帝駕崩，軍機大臣撰寫遺詔，稱乾隆帝誕生於避暑山莊，編修劉鳳誥發現錯誤，告知曹振鏞，他再將此事上報給道光帝，道光帝得知後大怒，將軍機大臣驅除出軍機處，而曹振鏞也因此當上首席軍機大臣，從此開啟了受恩寵的仕途。

毛立平表示，曹振鏞雖然在官場混跡多年，卻是個無才能又無政績的人，當他的門生來請教曹振鏞，能夠一直官運亨通的祕訣時，他只微笑地說：「無它，但多磕頭，少說話耳。」這句話不但在闡述他為官的訣竅，也點出了道光帝用人的喜好，多做事就容易多犯錯，而不做事的人，只要表現出忠誠恭敬、時刻小心謹慎，就能持續得到皇帝的信任與寵愛。

道光帝寵愛曹振鏞的方法，先是替他做《畫像贊》，又賜匾額和對聯，等到曹振鏞過世後，更是賜諡號為「文正」。毛立平解釋，「文正」是清代大臣中最高一等的諡號，在清代只有8位大臣得到這項殊榮，包含湯斌、劉統勛、朱珪、杜受田、曾國藩、李鴻藻、孫家鼐。