古代太監又被稱為宦官，大多因為家裡窮困，才會進入宮中為皇族服務，由於需要近距離侍奉後宮嬪妃，為了確保皇家血脈，所以入宮前就必須進行閹割手術，不過外界不解，為何太監們腰間終身圍著毛巾？其實背後心酸苦楚，一般人無從知曉。

根據《搜狐網》報導，古代醫學並不發達，因此閹割存在一定的危險性，男子在接受手術前，都必須簽署切結書。而在閹割手術之後，為了避免傷口完全癒合，會在尿道中插入麥稈或羽毛，方便太監排尿，等到尿道造口成形後再將麥稈取出。

眾所皆知，太監閹割後，排泄成了無可避免的問題，此時太監就像是水管上沒有了水龍頭，常常會有小便失禁的情況出現，身上自然會出現難聞的尿騷味，《甄嬛傳》中，就有一幕是年羹堯對年妃說，「我最討厭閹人的臭氣」。

為了不讓尿液流得到處都是，太監們除了需要和女子一樣坐著如廁，還會隨身攜帶一條毛巾，墊在褲子當中吸收那些氣味難聞的液體，尤其是那些伺候皇帝的太監，為了避免臭味蔓延，每天更準備多達十幾條毛巾，時刻保持整潔，免得熏到皇帝，觸怒龍顏。