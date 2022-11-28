許多寵物在臨死之前，為了不讓主人傷心，會躲到角落或不容易被發現的地方獨自死去。大陸一隻8歲的退役警犬被養在派出所中，但最近牠的健康每況愈下，日前更悄悄離開派出所，獨自躲在深山中等待死亡，讓大家心疼不已。

綜合陸媒報導，11月20日，雲南郎恒邊境派出所的訓犬員蘇裕廉準備餵食退役警犬「黑澤」時，發現牠不在犬舍，四處呼喊名字也不見蹤影，於是急忙調閱監視器察看，發現黑澤在下午悄悄離開派出所，在走之前還回頭深深望了一眼。派出所員警得知消息後，立刻在附近呼喊尋找，最終在隔天於派出所後山、約600公尺處的半山腰，發現黑澤靜靜地躺在草地中。

據了解，黑澤在2014年5月出生，並在隔年9月被派到郎恒邊境派出所工作，這7年的時間，牠每天參加值勤或訓練長達8小時，累計參與值勤2500多次，但今年4月時，黑則因為身體因素和年齡不得不退役，訓犬員蘇裕廉便把牠養在派出所，打算陪黑澤終老。

儘管黑澤已經退役了，但仍渴望出勤，每每聽到警笛聲，還是會努力來到車前，搖著尾巴想要一起執行任務，員警們不讓牠去，牠就趴在門口等待，直到警車回來才返回犬舍。

近期黑澤的健康每況愈下，這次在尋找黑澤的過程中，村民們告訴員警：「忠犬自感時日無多時，會選擇離開家無聲息地離去，避免主人傷心。」蘇裕廉透露，其實這已經是黑澤第三次偷偷離開派出所，但他強調：「我們曾經一起出生入死，如今牠想獨自離開，我絕不允許！」