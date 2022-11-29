美國維吉尼亞州一名男子認為買樂透很浪費錢，所以從來沒買過，直到樂透「威力球」（Powerball）連摃好幾期，頭獎獎金累積高達20.4億美元（約新台幣652億元），他在朋友慫恿下才買了人生第一張樂透，沒想到竟中獎抱走15萬美元（約新台幣464萬元）。

綜合外媒報導，居住在維吉尼亞州漢普頓（Hampton）的強森（Danny Johnson）認為，買樂透是一件浪費錢的事情，因此從來都沒買過，直到近日「威力球」在11月創下頭獎獎金新高，朋友便不斷慫恿他購買，強森才買下人生首張樂透。

豈料強森第一次買樂透就中獎，中了4個號碼和特別號，中獎金額為5萬美元（約新台幣154萬元），而他下注時又多花1美元玩加倍遊戲，使獎金增加3倍，最終一共抱回15萬美元（約新台幣464萬元）。強森由於從未買過樂透，雖然知道數字中了很多顆，但不清楚總共能拿到多少錢，因此向彩券行人員求助，才知道自己中了這麼多錢。

強森提到，目前他已經退休了，還沒計畫該如何運用這筆獎金，不過他會先準備一個驚喜，感謝當時慫恿他買樂透的朋友。此事曝光後，不少人直呼羨慕「買這麼久的樂透，一次都沒中過，別人第一次買就中，人生也太不公平了吧」、「有中獎運的人就是會中獎，我不管怎麼買，連個最小獎都沒中過」、「看來他再也不能說買樂透浪費錢了」。