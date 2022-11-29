大陸江蘇鹽城一座村落近日出土宋朝地窖，裡面藏有大量的古錢幣，重達1.5噸，而且保存非常完整，錢幣上的銘文也都很清晰，讓考古學家非常驚訝，地窖裡除了有宋代錢幣，還有少量的唐代古幣，保有豐富的歷史文化和重要研究價值。

綜合陸媒報導，鹽城建湖縣岡西鎮雙墩村日前發現一處古幣窖藏，考古學家花了1個月進行挖掘，窖藏長1.63公尺、寬1.58公尺、深0.5公尺，粗估出土錢幣約1.5噸，古幣整齊分層平鋪，並以草繩串聯在一起，保存非常完整，錢幣上的銘文也很清晰。

鹽城市博物館考古部主任趙勇正提到，窖藏裡主要有唐朝開元通寶、宋代太平元寶，還有宋徽宗大觀通寶，以最晚時間來看，得知此為北宋末年的錢幣窖藏，而古代錢幣為金屬貨物，不便於攜帶，古人若遇戰亂或其他原因，只能將錢幣埋藏於地下，多見於富庶之地，埋藏物品除了錢幣外，也常見珍貴瓷器或金屬工具等。

趙勇正進一步說明，從當地百姓口中得知，周邊有很多宋代水井，至少70多口，以水井的數量來看，此地在宋代時聚落龐大，甚至可能還有小兵營，因為這裡剛好是金人與宋人的作戰前線，此外窖藏還分官府或民間所藏，江浙一帶自古就是繁華地區，所以窖藏並不少見，其具體用途與主人為何人還須研究。不少網友笑說「古人的私房錢」、「錢多到像小金庫啊」。