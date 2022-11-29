懶人經濟崛起，不少人為了節省時間、不想走太遠，選擇使用外送平台叫餐。最近外國出現一筆跨越4大洲、總共3萬公里的長途訂單，外送員必須從新加坡將餐點送到南極洲的客人手上，神奇的事蹟引發網友熱議。

根據《The Indian Express》報導，瑪娜薩（Maanasa Gopal）是一名住在新加坡的印度女子，她一直以來都有到南極洲探險的夢想，去年她為了實現這個夢想而四處籌措經費，甚至異想天開，希望有品牌能夠贊助自己，因為瑪娜薩本身是外送平台「Foodpanda」的忠實愛用者，所以特別希望能和它們合作，儘管當時她的社群平台僅有幾百名粉絲，仍硬著頭皮寄了一封邀請合作的電子郵件，但沒過多久她就將這件事忘記了。

沒想到一個月過後，瑪娜薩就收到Foodpanda的回信，希望和她談論合作細節，並規劃出完整的行程，要求她先從新加坡前往德國漢堡，再飛到阿根廷布宜諾斯艾利斯，最後從烏斯懷亞的機場穿越德雷克海峽（Drake Passage），抵達南極洲，這一趟「外送」必須跨越4大洲、總共3萬公里，將餅乾、茶包、素食零食等乾糧類食物送到位於南極的客人手上。

瑪娜薩10月初在Instagram公開她這趟外送之旅的紀錄影片，畫面中可以看到，她穿越過雪地、泥地，以及其他多種不同的地形、氣候，只為了完成任務。網友們看到影片後都驚嘆不已，紛紛留言，「這將會載入史冊」、「我只想知道這一趟外送費要多少錢？」、「這絕對是有史以來距離最遠的外送訂單。」