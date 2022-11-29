市區裡若出現大型猛禽，是非常少見的狀況。大陸河北一名男子近日發現，附近高樓屋頂上竟出現一隻巨型鳥類，展翅長約2公尺左右，而且牠的身邊還出現數隻喜鵲，讓男子覺得不可思議，直呼有種百鳥朝鳳的感覺，巨鳥的影像也在網路上引發討論。

綜合陸媒報導，河北保定一名王姓屋主近日發現，社區一棟高樓的屋頂上出現一隻巨型猛禽，目測牠蹲著時體長70、80公分，展翅約2公尺，站在屋頂上數小時，王姓屋主提到，當霧氣散去後，他就看到了這一隻巨鳥，而且周圍還有數隻喜鵲，有一種百鳥朝鳳的感覺。

王姓屋主進一步說到，社區的西邊全是山，而且山上有不少珍稀動植物，整體生態環境相當不錯，目前不清楚這是什麼鳥，他也是第一次見到這種景象，畫面絕對不是合成。影片被分享至網路後，累積217萬觀看次數，有人猜測是老鷹，不過多數人認為應該是禿鷲，因為牠的羽毛主要為黑褐色，而且頸後羽毛看似較稀少。

網友紛紛表示「神鵰俠侶是真的！楊過和小龍女可能隱居在河北深山中」、「這到底是什麼鳥？被喜鵲圍著應該是有好事發生吧」，還有人分享類似經歷，「我小時候在爺爺家，曾親眼目擊一隻展翅比我還大的老鷹，那種凌厲的氣勢，感覺能把我抓起來」、「我老家住保定，也曾目睹大鳥從天空飛過，可惜之後就沒見到了，不過保定周圍好多山，出現猛禽並不奇怪」。