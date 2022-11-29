不想努力了！大陸一名女子在院子發現一隻貓頭鷹，餵牠吃了一點食物後，就將其放生，未料之後連續2天，這隻貓頭鷹不斷光顧，似乎打算把這裡當成「長期飯票」，然而貓頭鷹屬於大陸的國家二級保護動物，不能隨意餵養，女子在無奈之下，只能報警請求協助。

根據《星視頻》報導，江蘇南京一名女子近日在住家院子發現一隻貓頭鷹，於是餵牠吃了一點食物後就將其放生，沒想到隔天又看見同一隻貓頭鷹出現在院子裡，女子雖然無奈，還是又餵了牠一次，並再次將牠放生，結果到了第三天，貓頭鷹竟「三度光顧」，讓女子十分崩潰，最終只好報警求助。

警方到場調查時，女子表示因為知道貓頭鷹是大陸的國家二級保護動物，所以不敢隨便餵養，面對貓頭鷹「不想努力了」的棘手情況，只能請求警方協助。事後警方將貓頭鷹抓回派出所，還逗趣地和牠對話，「你在人家賴著不肯走，是吧？跟我們回去吧！」隔天便與當地動物園聯絡，請專家檢查過後，確認貓頭鷹的健康狀況無恙，才又將牠放生回大自然。

新聞曝光後，許多網友都笑翻了，紛紛留言，「牠好不容易找到一個蹭吃蹭喝的地方，你怎麼就報警把牠抓走了」、「貓頭鷹：我不就蹭點吃的嗎？吃得又不多，你居然報警抓我？」、「我感覺這傢伙沒幾天又會飛回去」、「好不容易找到的長期飯票沒了」。