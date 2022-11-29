大陸湖北一名女大生平時都會與校內流浪貓玩，近日她還準備了水與食物投餵，校貓吃飽後就離開，豈料沒多久牠又走了回來，嘴裡還叼著一隻鳥，似乎是想報恩，但女大生看了非常震驚，隨後趕緊將鳥放生，她也將過程拍下並分享至網路，引發討論。

綜合陸媒報導，湖北黃岡一名女大生近日在學校遇到流浪貓，便留下來與牠玩耍，玩累了還餵貓喝水、吃東西，隨後校貓就轉頭離開，女大生也沒多想，坐在原地看書，豈料沒多久校貓跑了回來，嘴裡叼著一隻黑色的鳥，而且身形並不小，把女大生嚇了一大跳。

女大生笑著說，貓叼著鳥似乎是想來報恩，不過她還是被嚇到，最終並未收下這份大禮，而是將鳥放生了。不少網友表示，「這隻貓很高超啊！叼了這麼大隻的鳥」、「一開始還以為是麻雀那種小鳥，沒想到這麼大」、「貓咪是要讓你幫牠做宮保雞丁吧」。

不過也有人表示，學校的流浪貓雖然可愛，但卻也可能對環境造成危害，若是真的為了流浪貓著想，應該選擇收養而非投餵，「投餵流浪貓不僅會傷害城市生態圈，也會對鳥類造成巨大威脅」、「不要再投餵流浪貓，最好是幫牠們做絕育手術或直接領養」、「貓在野外是鳥類的殺手，貓吃飽了也會獵殺鳥，如果真的愛牠們，就請帶回家養」。