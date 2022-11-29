不少人為了防止鼠害，會在室內擺放黏鼠板，但有些老鼠卻相當聰明，竟能逃過人類佈下的陷阱。大陸一名男子日前發現家裡有老鼠，於是在門口鋪了一排黏鼠板，未料始終沒有抓到老鼠，調閱監視器畫面以後才發現，這隻老鼠的智商超高，居然懂得把黏鼠板移開再進入屋內。

根據陸媒報導，安徽宿州的鄭先生發現家裡有老鼠，於是在門口鋪了滿地的黏鼠板，卻始終都沒有抓到老鼠，讓他感到困惑不已，想說看看監視器畫面，了解老鼠的移動路線，來更改黏鼠板擺放的位置，沒想到竟看見驚人一幕。

從畫面中可以看到，這隻老鼠似乎意識到黏鼠板有危險，竟先跑到黏鼠板的邊緣，把它們一個個叼離門邊，確認門口安全無虞，才從門縫溜進屋內。鄭先生見狀相當驚訝，稱自己沒想到老鼠會這麼聰明，居然還知道要叼走黏鼠板，這也導致他直到現在都還沒有抓到這隻老鼠。

影片在網路上曝光後，網友們也同樣感到吃驚，紛紛留言，「《湯姆貓與傑利鼠》演的都是真的！」、「我去年放的黏鼠板，老鼠也是直接跳過去的，太讓我驚訝了」、「生物進化論的現實版演繹，老鼠智商太高了」、「這麼多年牠的經驗已經很豐富了」、「我的天啊！老鼠都這麼聰明，真的進化了」。