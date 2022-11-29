面試有許多竅門，到底要如何表現，才能吸引面試官的注意。國外一名女網友在抖音分享，她每次面試結束前，都會反問面試官一個問題，就是「面試結束前，你們對我還有什麼疑慮？我們可以馬上解決」，最終都能獲得工作機會，影片曝光後，也釣出不少網友分享求職秘訣。

@notjenneeree SOMEONE ELSE MADE A VIDEO ABOUT HER PROFESSOR GIVING THE SAME ADVICE (tag her I can’t remember who) & I STG THIS IS MY SECRET TRICK AND IT WORKSSSSSSSS TRY IT immediately. ♬ original sound - Jennifer Reardon

國外一名網友珍妮佛（Jennifer Reardon）拍攝抖音（TikTok）表示，她在大學實習時，曾有一名經理分享求職訣竅，指面試官與求職者聊完後，大多依舊會有一些疑慮，最好的方式就是現場解決，求職者面試完可反問對方，「面試結束前，你們對我還有什麼疑慮？我們可以馬上解決」，當雙方的問題解決了，錄取機率自然就會提高。

珍妮佛提到，面試時當然還是要好好表現，而且她試過好幾次，這招真的很管用。這段影片累積150萬次觀看，不少網友表示贊同，「我在某次面試時，也曾這樣反問面試官，對方說『這是一個很棒的問題，我以前從未遇過』，之後順利獲得工作」，還有人分享自己的面試訣竅，「我都會問『我的履歷哪一部分不夠好，才讓你猶豫不決呢？』而且幾乎都會被錄取」、「我和你們理想的候選人有哪些區別？」。

不過也有網友提醒，這種問題不見得對每一間公司都有效，「我之前也反問過，結果面試官直接說『我不能告訴你』，當下超尷尬」、「我試過，反而顯得我很奇怪，面試官還用諷刺的語氣說『我們已經問完了』」、「我也會這樣問，但前提是你要確定面試官對你有興趣，而且也要做好被洗臉的準備」、「我在公司負責面試，不推薦求職者這樣問，可以改問『您希望錄取者具有哪些特質』、『你認為我適合這個職位嗎？』」