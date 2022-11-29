古代君王百百種，其中有人勤勉於政，打造出經濟繁榮、安居樂業的盛世；但也有手段凶殘、生活淫靡的暴君，讓百姓生活在水深火熱之中。金朝的第四任皇帝完顏亮好色荒淫，不但搶奪人妻，連有血緣關係的女子都不放過，不過他也害怕自己被戴綠帽，因此下令男性不准出入後宮，就連太監都拒用。

根據陸媒報導，海陵王完顏亮是金朝的第四代皇帝，自幼就相當聰穎，經常與遼宋名士往來，有極高的文學造詣，但內心卻隱藏著嗜殺成性、殘暴荒淫的恐怖個性，元朝官修正史《金史》便記載，「海陵智足以拒諫，言足以飾非。欲爲君則弒其君，欲伐國則弒其母，欲奪人之妻則使之殺其夫」，可見其為達目的不擇手段的凶狠。

儘管當上皇帝之後，他能坐擁後宮佳麗三千，但完顏亮仍不滿足，他曾說自己的3項志願，其中一項就是「得天下絕色而妻之」，只要長得好看、符合條件，不管對方的身分是什麼，都會被他強行納入後宮，其中包含了大臣的妻女，甚至是堂姊妹、叔母、外甥女、弟媳等和他有血緣關係的女性。

不過荒淫無度的完顏亮也會擔心被「戴綠帽」，所以對於後宮的要求十分嚴苛，不允許任何除了他以外的男性出入，就連負責勞役的太監都不能任用，所以在他的後宮之中，幾乎所有事務都由宮女完成，如果有不得不需要男性幫忙的工作，也會先讓嬪妃移動到別的地方，等男性全數離開，才會讓嬪妃們再回到後宮中。

而且就算後宮沒有任何男性出入，完顏亮還是不放心，平時不只不允許嬪妃之間來往，如果真的需要出門，就得4人以上結伴同行，行動相當不自由。然而這些規矩並沒有成功規範後宮，昭妃「蒲察阿里虎」以及貴妃「唐括定哥」在失寵後，都因為不甘寂寞，前者與侍從偷情，後者則偷渡家奴到宮中私會，最終2人都被完顏亮處死。