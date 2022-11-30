大都市的工作機會雖然比較多，但繁忙緊湊的生活步調，常常讓人喘不過氣。大陸一名20多歲男子覺得在都市工作壓力太大，於是毅然決然辭職，返鄉接手牛牧場事業，每天照顧70多隻牛、上山放牧，過著羨煞旁人的「田園生活」。

綜合陸媒報導，浙江麗水一名20多歲的男子在抖音帳號「95後放牛娃」分享自己的放牛生活，引起熱議。男子透露，他大學畢業後曾在都市找工作，但做了一陣子以後，覺得在都市生活的壓力太大了，於是毅然決然辭職回到家鄉，接手家裡的牛牧場事業，年收入約20萬人民幣（約新台幣86.3萬）。

男子表示，他已經返鄉養牛一段時間，家裡約有70多頭牛，分別為黑牛和黃牛，每天他都會帶著一大群牛到山上放牧，還得照顧牠們的健康狀況；而每頭牛的價格都很不錯，落在1萬到2萬人民幣（約新台幣4.3萬到8.6萬）之間，其中以黃牛的肉質最佳，但養起來比較耗時，需要3、4年的時間才能養出一隻健壯的黃牛。

男子坦言，短時間內都沒有回去都市工作的想法，他認為外面壓力太大，待在家裡幫忙反而更安逸自在一些，「反正一年20萬已經很夠花。」他相當滿意現在的生活。

影片曝光後，不少網友很羨慕男子悠閒自在的模樣，「建議大學以後開放放牛課程，設成通識課最好。」、「上班太累了，我也想回去養些豬牛羊什麼的」；但也有人指出，養牛其實不是件簡單的事情，「前提是先要有養70頭牛的本錢，一般人拿不出來！」、「養牛也不輕鬆，丟一頭摔一頭，下雨不能出去吃草，不長肉、生病都夠你受的」、「養殖風險高的很，很考驗經驗和耐心的，一不小心就團滅，雞鴨魚蝦我都養過，非常費精力」。