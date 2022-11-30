在狼群社會中，首領狼王除了靠打架爭奪地位，寄生蟲竟也是重要因素之一。生物學家對狼群進行研究，了解寄生蟲對宿主的影響，發現狼被寄生蟲「弓形蟲」感染，會使牠們變得更勇猛及侵略性，成為狼王的機率增加46倍。

根據《Science Alert》報導，美國蒙大拿大學（University of Montana）為了解寄生蟲對宿主的影響，在美國黃石公園對灰狼群體進行長達26年的研究，並分析229匹狼的血液，發現狼若是感染「弓形蟲」（Toxoplasma gondii），成為狼王的可能性增加46倍。

弓形蟲是很常見的寄生蟲，只能在貓科動物體內繁殖，但能感染所有溫體動物，其中也包含人類，黃石公園的灰狼有時與受感染的美洲獅領地重疊，牠們都會捕食麋鹿、野牛等，而且灰狼偶爾也會吃美洲獅屍體，使牠們因此被感染。

參與研究的生物學家美亞（Connor Meyer）提到，狼若是感染弓形蟲，冒險行為會增加，外出尋找新棲息地的機率是未被感染的11倍，弓形蟲可能會使個體的睾丸激素增加，侵略性和支配力也跟著提升，受感染的狼更有機會成為狼王。

美亞補充說，狼王也是群體中繁殖者，母狼若感染也會傳給下一代，影響整個狼群的動向，例如狼王進入新領地尋找美洲獅的氣味，牠們感染寄生蟲的機會又會增加，進而提升狼群感染機會，出現一種重複感染的循環，整個狼群也會變得更有侵略性，「這個研究也顯示出，個人行為恐會影響群體的決策與生態」。