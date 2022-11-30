大陸青海一名村民近日到農場查看，發現牛圈裡的氂牛竟被咬傷，他趕緊環顧四周查看，發現附近還有一隻貓科動物，似乎也被氂牛撞傷，後肢癱瘓難以行走，只能拖著後腿一跛一跛地前進，村民隨即通報相關單位，而專家到場表示，這一隻受傷的貓科動物是雪豹。

根據《星視頻》報導，青海玉樹一名村民到牛圈查看時，發現圈養的氂牛竟被咬傷，旁邊還有一隻貓科動物，同樣也是身負重傷，牠疑似為了吃氂牛跑進牛圈裡，沒想到反被氂牛撞傷，後肢嚴重到難以行走，全程只能在地上拖行，模樣非常狼狽。

村民趕緊聯繫自然資源和林業草原局，專家鑑定後表示，受傷的動物是一隻「雪豹」，屬於大陸國家一級保護動物，他們先在附近投放食物，供雪豹補充營養，但經過一夜的休養，雪豹依舊未康復，專家便加派人員到場救助。

據《國家地理雜誌》介紹，雪豹是世界上最神秘的動物之一，因此又被稱做「山中幽靈」，棲地包含中亞最高山脈，海拔可達6千公尺，牠們為適應高海拔極低的含氧量，演化出寬闊鼻腔及胸腔，幫助牠們吸入更多空氣，而且雪豹擁有非常濃密的毛髮，可以承受攝氏零下40度的氣溫，還有比其他貓科動物長的尾巴，有助於牠們保持平衡，能夠敏捷的在峭壁上活動。