如果突然中了彩券、獲得一大筆錢，你會怎麼花呢？泰國一對夫妻近日中了彩券，獲得總計5400萬泰銖（約新台幣4686萬）的獎金，正巧他們正打算送兒子「短期出家」，為了同時慶祝2件喜事，他們決定擴大舉辦兒子的出家儀式，在寺廟前大撒鈔票，又送了10條金項鍊，大手筆的行為引發網友熱議。

根據泰媒報導，泰國一對夫妻買了幾張彩券，沒想到其中幾張中了大獎，獲得總共5400萬泰銖的獎金，正巧這對夫妻打算送兒子到寺廟「短期出家」，於是他們決定大肆舉辦出家儀式，先邀請親友在家陪同兒子剃度，傍晚時還安排酒席宴請所有到場的人。

等到兒子出家那天，這對夫妻準備了許多面值100泰銖、共計10萬泰銖（約新台幣8.6萬）的鈔票以及10條金項鍊，並出動起重機，讓夫妻2人能夠在寺廟前「登高撒幣」，不少民眾紛紛前往現場朝聖、撿錢，15分鐘就將所有鈔票一掃而空，現場十分熱鬧。

新聞曝光後，許多網友都看傻了眼，紛紛留言，「還不如排隊發錢，這樣搶來搶去實在有夠危險」、「拿錢去幫助需要的人才是真正的善事」、「到時候因為他們發生踩踏意外，可就罪大於功了」、「有錢就是任性」。