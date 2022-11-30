活螃蟹的殼通常都是褐色，近日竟有人買到藍殼蟹。香港有民眾日前到菜市場，買到一隻外殼呈現藍色的螃蟹，顏色非常漂亮，但擔心吃了會出問題，因此PO照在臉書社團求解，引發討論，海鮮專家則解釋，藍殼蟹只是顏色差異，並沒有問題，可以安心食用。

一名網友在臉書社團「香港街市魚類海鮮研究社」表示，近日他的家人在菜市場買了一份6隻的螃蟹，共花了港幣90元（約新台幣355元），而且每一隻都是活的，剛從水裡撈出來，非常新鮮，不過其中一隻螃蟹的殼竟呈現藍色，攤販解釋這隻是「藍殼蟹」，吃下肚並不會有問題，原PO家人也沒多想就買回家。

原PO看到家人買回藍殼蟹，當下還是有些不放心，擔心螃蟹遭汙染而變色，因此在臉書PO文求解，不少網友表示，「阿凡達螃蟹」、「龍蝦也出現過藍色的，藍殼蟹應該也沒問題」、「藍色是正常的，若呈現綠色就不正常，所以你可以放心吃」、「我哥專門捉蟹，還看過粉紅色、粉紫色，螃蟹有好多種顏色」。

根據《香港01》報導，香港海鮮業聯合總會主席李彩華解釋，藍殼蟹出現機率很低，主要受基因突變影響，就像人類皮膚有分深淺，雖然藍殼蟹看起來比較不一樣，但並沒有食用危險，吃下肚不會有問題。原PO事後分享試吃心得，表示藍殼蟹內部很正常，除了外殼的顏色特別外，味道並無差異。