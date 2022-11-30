哥斯大黎加日前發生鱷魚攻擊事件，一名8歲男童和家人到河邊玩耍時，當著父母的面慘遭鱷魚斷頭，遺體還被拖入河中，讓父母悲痛不已，決定搬離傷心地；然而事發一個月後，有獵人抓到疑似攻擊男童的鱷魚，並在牠腹部找到人類的頭髮與骨頭。

根據《紐約郵報》報導，鱷魚攻擊事件發生在10月30日，8歲男童胡里奧（Julio Otero Fernández）和父母、4個兄弟姊妹以及其他親戚，一起到利蒙市（Limón）的馬蒂納河（Matina River）展開一場釣魚之旅，事發當時胡里奧正站在和膝蓋差不多深的河水中玩耍，未料下秒就有一隻長達3.6公尺的鱷魚朝他撲過來，並咬住他的頭，左右搖晃幾下就把頭扯下，接著將胡里奧的身體也拖入河水中。

胡里奧的父親受訪表示：「對我妻子而言，最難過的事就是眼睜睜看著鱷魚拖著兒子的遺體漂走。」一個多小時後，這隻「殺人鱷」又浮出水面，嘴裡依舊叼著胡里奧的遺體，不過趕到現場的警察卻拒絕對鱷魚開槍，並說他們沒有開火的權利，「我感覺被警察拋棄了，動物好像比人的性命還重要。」

報導指出，胡里奧的父母為了生計，4年前從尼加拉瓜搬到哥斯大黎加，在當地的香蕉園工作，但在這起憾事發生之後，父母決定搬回家鄉，以免再有其他孩子遭受鱷魚攻擊。

事發將近一個月，有獵人抓到疑似攻擊胡里奧的鱷魚，射殺剖腹以後，發現牠體內有人類的頭髮與骨頭。胡里奧的母親得知消息後如釋重負，「我不知道是誰幫忙殺了鱷魚，但我覺得解脫了。我希望他們把鱷魚全都殺死，這樣任何家庭都不必再遭受跟我們一樣的痛苦。」