清朝無論大臣還是後宮嬪妃，每到夏天就會把類似「石頭」的掛飾放身上，入夏時還被皇帝當成賞賜送給眾人，而這塊看似石頭的異物，其實是治病的「錠子藥」，有避暑、除潮、解毒的作用，不僅能內服還能外敷，效果也非常有效。

錠子藥外形非常樸素，乍看之下就像是一塊石頭。(影片來源/YouTube/中國江西網絡廣播電視台)

根據大陸節目《經典傳奇》報導，「錠子藥」指的是被做成錠子狀的藥物，就如同現今所說的膠囊或藥片，外表樸素看似一顆石頭，被製成掛飾便於攜帶，將中藥磨成粉再添加適量的黏著劑，製成規定的形狀，而且錠子藥的種類非常多，不過功能大多是避暑、除潮、解毒等，主要用於急救，可以內服也能外敷。

錠子藥的療效神奇，其中一種名為「紫金錠」的藥，主要治毒蟲咬傷、中風中毒及瘴氣等，光緒皇帝就曾因天氣酷熱，導致他胸部出現紅腫狀況，使用紫金錠再加點醋，塗抹於身上後就痊癒，而紫金錠的材料有雄黃、麝香、硃砂、山茨菇等中藥材，按照一定比例研磨，再加入其他中藥調和，就能有不同治療效果，例如蟾酥錠、鹽水錠、萬應錠等，此外後宮嬪妃及前朝大臣，基本上都會配戴錠子藥，主要為了防止蚊蟲叮咬。

清朝皇宮對於錠子藥的需求量非常大，皇帝還規定每年賞賜的量，若某一年突然沒做或少做錠子藥，皇帝還要下旨特意說明，不僅如此，清宮造辦處還曾設置錠子藥作坊，而日常備用的錠子藥製作起來並不難，不過皇帝用於賞賜的錠子藥就較複雜，從《光緒十八年奉旨傳合紫金錠檔案》可見，光緒規定紫金錠的形狀、重量，上面應印什麼圖案，還需穿線製作成吊飾，宛如手工藝品。