陳湯是西漢名將，曾說出「明犯強漢者，雖遠必誅！」這句經典名言，然而他一生中其實只參與過一場戰爭，不過戰果優異，成功殲滅北匈奴，結束了西漢與匈奴之間的百年大戰，也因此換來西漢長達300年的安定。

根據陸媒報導，陳湯自幼愛讀書，學識淵博、抱有大志，但因為家境貧窮，只能靠乞討借錢維生，所以不受鄉里喜愛，更因為這段「黑歷史」而難以當官，等到陳湯長大後，赴長安求官，並認識了富平侯張勃。

漢元帝初元二年（西元前47年），張勃推薦陳湯為官，面對得來不易的機會，張湯自然相當珍惜，但這時他卻接到家裡的消息，說父親過世了，漢代的人非常注重孝道，親人過世必須回家守喪3年，不過這也代表他的官夢又要推遲了，為了自己的仕途，他只好隱瞞不上報，沒想到還是東窗事發，結果不但做不成官，還得入獄，而舉薦他的張勃也受影響，被削減食邑2百戶，最後不幸過世。

陳湯出獄後，被賦予郎官閒職，當時匈奴郅支單于殺害漢使谷吉，讓漢元帝頭痛不已，期間陳湯多次主動請求出使西域，後來終於出任西域都護府副校尉，與校尉甘延壽奉命出使西域，上路沒多久，陳湯就開始出主意，想要一舉拿下匈奴，但被甘延壽否決，未料他竟直接傳假聖旨，集結4萬精兵遠征，成功殲滅郅支單于和其部眾3千人。

取得勝利之後，陳湯和甘延壽上疏朝廷，其中一句「明犯強漢者，雖遠必誅！」成為經典名言，流傳至今。部分大臣認為陳湯傳假聖旨，是犯下大罪，應當受到懲罰，不過最終漢元帝還是決定「論大功，不計小過」，賜陳湯爵關內侯，命其為射聲校尉，而這也是他一生中唯一一場戰事，卻意外地結束了西漢與匈奴之間的百年大戰。