因為收養了花帥，媽媽開始跟浪貓結下緣份，陸陸續續家裡來了九隻貓咪，貓口眾多，但只要有花帥在，媽媽就一點都不擔心，哪一隻不乖、哪一隻亂尿尿欠揍，花帥都會幫媽媽教訓，是家中最帥的糾察隊長，省下媽媽操很多心。

但糾察隊長有天嘴巴突然開始流血，白色的腮幫子被血漬染紅一大片，任何人看了都會心疼，可以想見媽媽當時心裡有多慌跟不捨，醫師說要先止血才能治療，但血流兩天才剛止住花帥就走了，堅強的媽媽心都碎了，直到花帥離開好一段時間，媽媽依然鍥而不捨地想找出原因。

花帥某天嘴巴突然開始流血，豈料2天後就因腎衰竭過世。(圖/花帥媽媽提供)

媽媽常會去關心外面的浪貓，但也擔心沒有家的孩子身上有卡西里病毒，所以每次進家門，都會先慎重的用漂白水消毒，只是花帥似乎非常迷戀漂白水的味道，家裡只要有漂白水抹過，花帥就會非常興奮的在那裏磨蹭打滾。

媽媽花時間去研究稀釋的安全比例，多年來沒有讓任何貓咪中毒過，但花帥腎衰離開，媽媽也不敢再用消毒水了，畢竟長期下來會不會傷肝傷腎誰也不知道，當然媽媽也懷疑壓垮花帥的最後一根稻草或許不是消毒水，而是一直小心防患著的卡西里病毒。

不論是哪一個原因，媽媽都認為是自己的疏忽，所以始終走不出來。溝通時媽媽問，是不是最後的感冒（卡西里病毒）讓花帥倒下？花帥說：「我不知道欸，我的病好像一團毛線球一樣，最後都纏在一起了，哪一個是線頭？哪一個是線尾？ 怎麼會搞得清楚呢？」

媽媽繼續追問，嘴巴流血是不是很痛？「花帥流血的樣子一點都不帥，不帥就不帥吧，我沒力氣了，但我不想講有多不舒服，因為花帥不要媽媽聽了心如刀割。」我猜，貼心的花帥應該很了解自己的媽媽，不如不講。

跟花帥同一胎的妞妞，個性很執抝，除了花帥大哥哥，誰都不准幫牠舔毛，即便脾氣不好的阿豹想幫舔，妞妞也不要。阿豹是家裡比較走挑釁派的另一隻貓咪，媽媽說，花帥走後，不只妞妞心情不好，連死對頭的阿豹也是。花帥說：「因為阿豹不爽我離開，我回去跟牠說，老大換你當了，但牠只喜歡『耍』老大，不喜歡『當』老大」、「我現在也沒辦法踢牠了，看牠自己甚麼時候想通吧！」

「那花帥會不會希望媽媽不要再管外面那些浪浪了？」媽媽最後問，畢竟如果不是媽媽那麼有愛心，也許不會把卡西里病毒帶回家，花帥則帥帥地說：「媽媽不能不管，花帥也不會要媽媽不管」，果然是糾察隊長，完全無私且不計較，堅定地要媽媽不要因噎廢食。