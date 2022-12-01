印度泰米爾納德邦一名村民日前發現，自家花園出現一條長9英尺（約2.7公尺）的蟒蛇，擔心自己種植的花草會被破壞，趕緊上前驅趕，沒想到反被蟒蛇纏住，當下難以掙脫，所幸鄰居及時發現，趕緊來幫忙，眾人花了1個小時才順利救出人。

根據《今日印度》報導，泰米爾納德邦蒂魯帕杜區（Tirupathur）一名村民香卡（Shankar）近日發現，他的花園裡闖入一條長9英尺（2.7公尺）的蟒蛇，隨後就靠近驅趕，沒想到腿部竟被蟒蛇纏住，逐漸往他身上移動，導致香卡難以脫身。

香卡嚇得趕緊放聲求助，鄰居聽到呼喊後驚覺不對勁，趕緊過去幫忙，但蟒蛇體型與力氣都很大，鄰居不斷拉扯都沒用，蟒蛇依舊牢牢纏住香卡，眾人才趕緊報警求助，在警消人員的幫忙下，被蟒蛇纏住1小時的香卡才順利掙脫。

現場影片曝光後，不少網友被嚇得表示「如果沒有人發現，男子必死無疑」、「蟒蛇纏人的能力真的很恐怖」。印尼先前就發生蟒蛇吃人事件，蘇門答臘島一名54歲婦人到叢林採集橡膠，沒想到竟遇到一條6.7公尺長的網紋蟒，最終慘被纏住吞下肚。