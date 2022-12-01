La Salvamar Nunki ha rescatado esta tarde a tres polizones localizados en la pala del timón del buque Althini II, fondeado en entrediques del puerto de Las Palmas y procedente de Nigeria. Han sido trasladados al puerto y atendidos por servicios sanitarios. pic.twitter.com/1Ei1FieAV3 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 28, 2022

3名奈及利亞籍偷渡客從奈及利亞首都拉哥斯（Lagos）出發，躲在貨輪船舵和船體之間的空隙，整整11天，最終在船隻航行4000公里後抵達西班牙加那利群島（Canary Islands）港口，挺過可能因為脫水或是驚滔巨浪的死亡風險而奇蹟生還。

綜合外媒報導，一艘名為「艾爾席尼2號」（Althini II）的貨輪從奈及利亞首都拉哥斯（Lagos）出發，經過11天的航行，抵達西班牙加那利群島的拉斯帕爾瑪斯港（Las Palmas port），不過當貨輪進港時，一名眼尖的工作人員卻發現，有3名男子坐在貨輪後方的底部船舵，立即將3人營救上岸，並緊急送往醫院救治。所幸3名偷渡客經檢查僅有脫水和失溫的狀況，並無生命危險。

據悉，這艘貨輪17日駛離奈及利亞，往北朝西班牙加那利群島航行，估計3名偷渡客待在沒有多餘空間的船舵上長達11天，過程中很可能因為隨便亂動而掉入海裡或是脫水身亡，更何況若是遇到驚滔駭浪，還要冒著被海水吞沒的風險。

報導指出，對於試圖抵達歐洲的非洲移民來說，加納利群島是一個熱門的途徑，據西班牙政府資料顯示，跟去年同期相比，2022年前5個月經由海路抵達當地的移民數躍升51％。西班牙當地移民顧問山塔那（Txema Santana）更直言，「這不是第一次，也不會是最後一次，不過確定的是，不是所有偷渡客都這麼好運，能夠奇蹟生還」。