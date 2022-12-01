澳洲北領地一名男子日前開車上班，途中發現一條巨鱷待在馬路上，由於鱷魚的體型非常大，讓他覺得很驚奇，下車查看想合影，而巨鱷發現有人靠近，隨後發動攻擊，男子差點被咬傷，他也將當時景象拍下PO網，鱷魚的體型讓不少驚呼。

根據《紐約郵報》報導，工人馬庫斯（Kane Marcus）日前與同事開車前往工作地點，行經北領地的阿納姆地（Arnhem Land）時，發現馬路上出現一條鹹水鱷，而且體型非常驚人，他們便下車與鱷魚合影，豈料鱷魚發覺附近有人後，馬上發動攻擊，所幸馬庫斯幾人及時跳開，才沒有被咬傷。

馬庫斯與同事被嚇得趕緊跑回車上，巨鱷待了沒多久，就緩緩走進附近樹叢，才結束這場驚魂，而馬庫斯將合照分享至臉書，不少網友表示「這隻鱷魚也太大了吧！我根本不敢靠近」、「澳洲的動物都特別大隻」、「乍看之下，鱷魚有點像巨型蜥蜴」、「鱷魚看起來大又笨重，但移動速度非常快，真的不要靠牠們太近」。

Crazy moment worker almost eaten by crocodile in Australia https://t.co/lBEy6hrTWn pic.twitter.com/Mu58YzqhKD — New York Post (@nypost) November 30, 2022

北領地政府官網介紹，該地區有超過10萬條鹹水鱷，牠們屬於最具攻擊性的鱷魚之一，雌性可長到10英尺（約3公尺）以上，雄性可達20英尺（約6公尺），而北領地沿海地區是鹹水鱷的理想棲息地，由於當地鱷魚數量很多，也造成居民人心惶惶，每當發生洪災時，鱷魚就會溜進居民的後院或游泳池。