每個年代、世界各地都會存在著不同的宗教信仰，認為某些方法可以趨吉避凶，或是幫助自己重新輪迴轉世。最近考古團隊在古埃及墓地遺址，挖掘出幾具擁有「黃金舌頭」的木乃伊，考古學家推測，這可能和當時的信仰有關，認為有了黃金舌頭，死者就不會觸怒冥王並可以與其溝通。

#Archaeologists in #Egypt have found a number of ancient mummies whose tongues had been removed and replaced with golden tongues! It is believed the gold tongues were given to #mummies so that they could speak to the judge of the dead https://t.co/O38pfY4iSl pic.twitter.com/IZksch3HRo — Ancient Origins (@ancientorigins) November 27, 2022

根據《ScienceAlert》報導，考古學家近日在位於尼羅河三角洲中部的奎斯納（Quesna）墓地遺址中，挖掘出幾具擁有「黃金舌頭」的木乃伊，該遺址於1989年發現，埋葬著古埃及文明中3個不同時期的遺體，推測從公元前300年到公元640年就已經有人居住在這裡。

不過報導指出，這並不是第一次發現木乃伊有黃金舌頭，專家認為這與古文明的信仰有關，最主要的目的就是要讓死者在冥界時不會觸怒冥王歐西里斯（Osiris），因為被稱作「沉默之王」的歐西里斯討厭噪音，古埃及人相信安裝金舌頭後，就能在不發出聲音的狀況下，與歐西里斯溝通。

不過這種說法不能解釋，為何不是每一具木乃伊都有裝上黃金舌頭，且埃及官員透露，出土的幾具木乃伊狀況不佳、十分脆弱，因此短時間內不會針對相關傳說來研究。

Excavations in Egypt have uncovered a bunch of ancient mummies with golden tongues that were believed to help the deceased talk in their passage to the afterlife.https://t.co/0bvOnQEJrp — IFLScience (@IFLScience) December 1, 2022

黃金在古埃及是一種很流行的材料，常用來製作喪葬儀式的裝飾品，因為其閃爍的外貌被認為是眾神的身體，尤其是太陽神「拉」的皮膚，當時的人們將2者相互連結視為永恆；而「拉」作為萬物的創造者，與歐西里斯有著密不可分的關係，前者代表光明，後者代表黑暗。