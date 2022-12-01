大陸廣東一處村莊內的鴨子經常鬧失蹤，村民們因此堅信附近水域藏有水怪，搞得人心惶惶，為了探查真相，居民們近日便動員前去抽乾河中的水，沒想到果然看見一條重達逾15公斤的尖牙怪魚潛伏在水底下，眾人當場嚇壞。

綜合陸媒報導，廣東一處村莊內的鴨子，近幾年來頻頻失蹤，讓飼養的村民不堪其擾，村內的老人家認為，很可能是附近水域有水怪出沒，將鴨子當作大餐吃掉。為了確定背後真相，村民們自發性聚集在一起，利用抽水機抽了一整天的水後，果然發現一條長相詭異的大魚趴在河底。

畫面中可見，這條怪魚有著寬闊的大嘴以及滿口尖牙，目測怪魚大約重達30斤（15公斤），村民們見狀隨即七手八腳將牠撈捕上岸。影片曝光後網友紛紛留言驚呼「這應該不只15公斤，感覺超過20公斤以上」、「河裡應該還有很多這種魚，絕對不只一條」、「再長大下去就能吃小孩了」。也有不少人好奇這條怪魚的真實身分，一名網友指出這可能是「埃及鬍子鯰」，又稱「埃及塘鯴」（鯴音同師），但尚未獲得專家證實。

埃及鬍子鯰是典型的肉食性魚類，除了吃腐食之外，還會捕食各種魚蝦蟹，缺乏食物時甚至會出現同類互吃的現象。另外，埃及鬍子鯰的生存能力比一般鯰魚還要強，即便是在悶熱的氣候，河水嚴重缺氧時，牠們也不會大量死亡，就連在低溫下也不會輕易被凍死。