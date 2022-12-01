北海道東部是日本主要奶牛養殖區，但當地卻出現一隻怪獸巨熊，4年內殘殺農民的牛多達65頭，根據牠留下的腳印推估，這隻熊站起來高約3公尺、重達300公斤，不少獵人展開捕獵行動，還設下許多陷阱，但巨熊很聰明從未上當。

根據日媒《NHK》報導，2019年北海道標茶町一名農民發現，自家飼養的一頭奶牛沒回來，出去尋找，在溪邊的斜坡上發現屍體，嚇得趕緊報警，之後當地接連有牛被殘殺，時間介於6月至9月，事後警方在牧場四周的鐵絲網上發現熊的毛髮，另外還在當地9處找到18公分的腳印，確認嫌犯是棕熊，而且皆為同一隻。

專家以腳印長度進行分析，認為這一隻雄性成年棕熊，體長2公尺、重約300公斤，站起來將近3公尺，並將牠命名為「OSO18」，牠在4年內襲擊村內65頭牛，而且手段兇殘，有時直接把牛撕成兩半，有時只吃獵物的內臟，造成當地居民人心惶惶，不少獵人展開獵捕行動，但棕熊卻能巧妙的避開陷阱，讓人感到不可思議。

「OSO18」的警覺性非常高，多年來牠只被監視器拍到過1次，獵人們也拿牠沒辦法，而北海道獸醫系教授坪田敏男提到，「棕熊主要以植物為食，偶爾會吃蜜蜂、螞蟻等昆蟲，不過有些熊可能一輩子都從未吃過肉，而且這幾年來，攻擊家畜的棕熊並不多」，認為「OSO18」吃肉的行為非常特別，牠是一隻很有經驗又謹慎的熊，還懂得如何避開人，學習力非常強。

當地居民目前只能在牧場附近架設電子圍欄，牧場曾被棕熊襲擊的農民高野政博提到，自從殺牛棕熊出現後，他們也會擔心人類被攻擊，因此不敢讓小孩在外面玩耍，「我們經營奶牛養殖場，必須靠牛賺錢養育孩子，發生這種事真的很難接受」。