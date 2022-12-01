近日氣溫驟降，台灣各地都能明顯感受到寒意，鄰近的國家地區也同樣很冷。大陸一名女子忘記把3隻寵物龜帶回屋內，導致牠們全結成冰，女子十分著急想救回愛寵，竟使出「冰火二重天」，先火烤再澆水，順利讓3隻烏龜都「滿血復活」，她也趕緊帶牠們回到屋內繼續冬眠。

根據《星視頻》報導，大陸河南一名女子在住家院子裡放了2個大甕，裡面分別飼養1隻和2隻烏龜，然而這幾日氣溫驟降，女子忘記把烏龜帶進屋內，再次想起來、外出查看時，才發現烏龜和甕裡的水一起結成冰了，她著急地敲打著冰面，想拯救出愛寵。

從影片中可以看到，女子一家全員出動，先將烏龜從甕中救出，再將牠們分別黏在木棍上，放到火堆上不斷旋轉「火烤」，接著再澆水化冰，一陣忙碌之後，總算成功救回3隻烏龜，女子也急忙帶牠們回到屋內。女子受訪時透露，當時為了救烏龜非常著急，只想出了火烤這個辦法，但並沒有傷害到烏龜，還好後來愛寵們全都順利「滿血復活」。

2021年1月也有一名大陸女子，把寵物龜忘在零下17度的戶外，等她回現場時，烏龜早就被凍僵，沒想到女子以為烏龜已經死亡，竟請人殺了一隻雞，準備燉一鍋名叫「霸王別姬」的湯，然而當她把烏龜丟進滾水沒多久，烏龜就探出頭「復活」，嚇得她急忙將寵物從鍋子裡撈出來，之後還準備小窩給牠取暖。