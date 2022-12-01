誤會大了！大陸黑龍江一名女子日前在家聞到一股怪味，發現是媽媽在煮茶葉蛋，但仔細看茶包驚覺不對勁，媽媽使用的並非茶包，而是用來泡腳的足浴藥包，起初母親還不相信，直到她試吃了好幾顆，發現味道確實很怪，才沒有繼續吃，此事被分享至網路，引發討論。

根據陸媒報導，黑龍江哈爾濱一名王姓女子日前發現，家裡飄散一股怪味，聞起來像中藥，但又帶點酸臭味，到廚房查看才知道，媽媽晚上肚子餓，決定煮茶葉蛋吃，但她越看越不對勁，發現媽媽誤將她買的泡腳足浴藥包當成茶包。

王女提到，媽媽起初並不相信，還試吃了幾顆茶葉蛋，發現每一顆味道都很怪，而且湯汁非常苦，之後就不敢再吃了，她查看有效期限，發現足浴藥包早已過期，所幸媽媽吃了並無大礙，身體也沒出現任何異狀，她將此事分享至網路，逗得眾人捧腹大笑。

不少網友表示「一邊吃蛋，一邊泡腳」、「沒事！都是中藥材，很補的」，還有人分享類似經歷，「我媽之前誤把亮甲油當成眼藥水，滴進眼後爆痛，趕緊到急診求助」、「我媽之前也誤把泡腳包當茶包，所以我都放浴室，她總不會到浴室找茶包吧」「我媽之前還把寺廟用來點燈的燈油當菜籽油，炒了一桌子菜」、「我媽也是誤把泡腳包當成調味料包，煮雞肉才發現顏色不對勁」。