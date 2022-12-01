Dijo que su hija de 5 años se había ido con el padre: había puesto su cuerpo en una caja https://t.co/dyLISN3sxv — Clarín Policiales (@PolicialClarin) November 29, 2022

阿根廷近日爆出一起駭人命案，一名5歲女童被母親凡妮莎（Vanesa Alejandra Mansilla）使用水泥封屍後，藏匿在木箱中，離譜的是凡妮莎還將木箱當作床頭櫃，直到數個月過後事情才曝光。

綜合外媒報導，事件發生在阿根廷布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）一座名叫San Andres de Giles的城鎮，當地警方10月24日接獲5歲女童Milagros的父親報案，便隨即展開調查，4天後在凡妮莎住處找到Milagros的遺體。

不過最讓眾人感到震驚的是，Milagros的遺體被裝在袋子內放進木箱，再灌入水泥封屍，凡妮莎甚至還將箱子充作床頭櫃使用，放在房間長達好幾個月。警方指出，Milagros是早產兒，先天體質不好，因此患有多種疾病，在家中排名老二，據母親凡妮莎透露，事發當天她幫3個孩子洗完澡後就去睡午覺，沒想到醒來卻發現Milagros流著鼻水和口水，明顯窒息身亡，自己因為太過害怕，不知道該怎麼辦，才會選擇使用水泥封屍，隱匿女兒的死訊。

報導指出，凡妮莎的親友向警方表示，凡妮莎特別偏愛另外兩個分別為7歲和3歲的孩子，經常將Milagros單獨留在髒亂的家中，而他們最後一次見到Milagros還活著是在7月30日，當天是她弟弟的生日，此後就沒有再看到Milagros的身影。如今凡妮莎已遭到刑事拘留，案件調查期間，另外兩名年幼的孩子將暫時由外祖母幫忙照顧。