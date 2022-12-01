古代官員太史，在西周、春秋時主要負責記載史事、編寫史書，但如果所有事情都如實記載，很可能會替自己惹來殺身之禍。齊國大夫崔杼因為不滿齊後莊公總是調戲自己的妻子，於是殺死了對方，太史誠實寫下「崔杼弒其君」5個字，卻被崔杼殺死，而太史的大弟、二弟也因為同一件事喪命，直到三弟，崔杼才終於放過他。

綜合陸媒報導，崔杼是春秋時期齊國的大夫，當時齊靈公已經立兒子姜光為太子，但又因為寵幸戎姬，想另立她扶養的公子牙為太子，後來崔杼趁靈公重病，擁立太子姜光，是為齊後莊公，2人也殺掉了戎姬與公子牙等相關人士。

然而姜光是個好色之徒，他看到崔杼貌美的妻子棠姜起了色心，就利用國君的威勢強迫棠姜和他通姦，從此經常進出崔杼家中，還把崔杼放在家裡的帽子賞賜給別人，彷彿他才是這個家的主人，根本不把崔杼放在眼裡，讓崔杼心生不滿，決定要殺掉姜光。

莊公六年（前548年），崔杼聯合宦官賈舉，趁莒國國君到訪齊國、舉辦宴會時，謊稱生病在家休養，引誘姜光到家裡探病，而好色的姜光一心只想著找棠姜調情，沒想到下秒就遭手持武器的眾人包圍，他想要爬牆逃命，卻因腿部中箭摔落，最終被亂刀砍死。

齊國太史如實寫下了這段齊國歷史「崔杼弒其君」，崔杼氣憤不已把他殺掉，太史的大弟、二弟也寫下同樣5個字，崔杼同樣殺了2人，沒想到太史的三弟也不怕死，再一次寫下「崔杼弒其君」，崔杼無可奈何，只好放過他。

太史的族人南史氏，以為太史和他的弟弟全被殺了，帶著竹簡要去寫「崔杼弒莊公」，結果發現已經如實記錄，於是又踏上返程。