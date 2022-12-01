清朝康熙皇帝建了避暑山莊，夏天時就會到山莊避暑，許多人認為，皇帝興建山莊是為了享樂，但背後其實藏軍事用途，歷經三藩之亂後，康熙發現八旗軍作戰能力下降，因此建造圍場進行訓練，不過從北京到圍場路途遙遠，因此又建山莊作為休息行宮。

大陸導遊房博在微博提到，康熙十二年爆發三藩之亂，這場仗打到康熙二十年，在8年的作戰過程中，康熙皇帝發現，八旗軍入關後生活過得太安逸，出現戰鬥力衰退的跡象，操練時有人墜馬，騎射時有人射不中，與入關前的八旗軍差很多。

康熙為了提高八旗軍的作戰能力，從康熙二十年開始，在現今河北省承德市、內蒙古自治區交界處設置木蘭圍場，而木蘭一詞在滿洲語表示「哨鹿」，士兵會戴鹿頭裝扮成鹿，再吹木質哨子，模仿雄鹿求偶的聲音吸引母鹿，當母鹿現身，士兵就會衝上前包圍射殺，這種圍獵過程像八旗軍在關外打獵的方式，藉由打獵訓練士兵的作戰能力。

設置木蘭不只為了訓練，還可向漠南蒙古的部落展現軍事能力，有震懾的作用，此外也能視察蒙古百姓的狀況，他們一旦生活出現困難，康熙就會命令朝廷調撥物資，改善蒙古百姓的生活現狀，不過從北京到木蘭圍場距離遙遠，而且古時交通不發達，皇帝便在路途中建造臨時行宮，承德避暑山莊就是其中之一，距離木蘭圍場200多公里。

房博進一步補充，避暑山莊因木蘭圍場而建，但並非同一時間建造，兩者相差20年的時間，由此可知，康熙建山莊並不是為了避暑，主要是到圍場打獵，另外還有防疫的作用，古代盛行天花，當時沒有藥物能治療，只能靠患者的免疫力抗衡，夏天時北京酷熱，使天花肆虐，皇帝會在春末夏初，從北京來到避暑山莊防疫。