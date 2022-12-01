外國網路上最近瘋傳一段影片，一名女遊客拿橘子逗弄圍欄內的猩猩，但鏡頭一轉，卻看見這隻猩猩以一種異常高傲的姿勢和表情，側身、斜視，和女遊客討水果吃，網友們看到影片以後全都笑翻了。

You better give him that orange before he come take it lol pic.twitter.com/3MncDoVTPO — Lance🇱🇨 (@BornAKang) November 22, 2022

近日一段由網友「@BornAKang」PO出影片在推特上瘋傳，從畫面中可以看到，一名黃色上衣的女子手拿著橘子，似乎想要投食給圍欄內的猩猩，嘴上還不斷和猩猩對話，然而當鏡頭一轉，就看到令人噴笑的一幕，只見猩猩以雙腳站立，並側身伸出右手，再搭配上他無奈、不屑的表情，以及斜視的眼神，就像在和女子說：「快給我拿來喔！」

這隻猩猩超級高傲的討食姿勢，讓網友們看見後都笑到不行，紛紛留言，「牠拒絕為了一顆橘子犧牲自己的尊嚴」、「一個新的梗圖誕生了」、「我勸那位女遊客最好快點把橘子給牠」、「猩猩：自己拿過來」、「牠不是在請求食物，而是在命令」、「太可愛了，我笑到停不下來」、「這次肯定是工讀生了吧」。

事實上，猩猩相當聰明，經常做出讓人類驚訝又忍不住大笑的行為。今年10月大陸一名女遊客到黑龍江齊齊哈爾一處動物園遊玩，逛到黑猩猩展區時，發現有一隻雄性黑猩猩坐在玻璃前，她便做出親吻的動作，沒想到黑猩猩竟給予回應，不過下一秒牠的另一半就來到現場「抓姦」，黑猩猩急忙擦掉玻璃上的「出軌證據」，逗趣的反應讓大家都笑到不行。