在外人眼中，古代公主出生在帝王家，享盡榮華富貴，是前世修來的福氣，殊不知，帝王為了鞏固國境，會與其他民族進行政治聯姻，而公主就是和親下的犧牲者，背後心酸少有人理解。齊國一名和親公主甚至因為長得太美，被夜夜寵幸過度，不到3個月就香消玉殞，暴斃在床榻上。

根據《搜狐網》報導，為了鞏固國境，避免外敵進犯，除了發動戰爭，和親是不少君王最常使用的手段，而公主就是最好的籌碼。歷史上曾記載，戰國時期，齊國因為勢力萎縮，被多個國家聯合打擊，處境十分艱難，為了尋求幫助，最終找到實力堅強的晉國。

為了與晉國交好，齊國的統治者只好將自己身邊唯一的女兒遠嫁到晉國，就算女兒只有10歲，但是為了國家的安康，齊國君王只能將此重擔放在女兒身上。然而眾所皆知，公主年僅10歲，想必身體發育程度還沒完全，過早行房對身體的損害極大，但晉國皇帝卻不懂得憐香惜玉，夜夜寵幸，時間長達3個月左右，最終公主因為難以承受如此劇烈的活動，在行房中不幸暴斃。

消息傳到齊國之後，齊國君王十分痛心，但他不敢發兵攻打晉國為自己的女兒報仇，只因為晉國的實力太過強大，此舉如同以卵擊石。