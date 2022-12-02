網路上近日瘋傳一張照片，有英國民眾聲稱發現傳說中的「金色鳳凰」，但牠似乎受傷不會飛，於是緊急將其送醫，沒想到獸醫一看卻道出背後真相，讓眾人全傻眼。

英國格洛斯特郡（Gloucester）一名工廠員工撿到了一隻大鳥，由於身上的顏色是罕見的金色，樂得以為是金色鳳凰，但仔細觀察卻發現這隻鳳凰不僅不會飛，身上還散發出濃郁的味道，於是緊急將其送往附近的動物醫院救治。

沒想到獸醫檢查後直言，這隻大鳥並非罕見的鳳凰，而是常見的海鷗，只不過因為貪吃而掉進了咖哩，導致全身染色，並且散發出美味可口的味道。獸醫還發現海鷗體重過輕，應該是餓壞了才會掉進咖哩鍋，在幫忙將牠洗掉身上的咖哩後，決定先將牠留在醫院增胖，等到恢復正常體重後再重新野放。

事實上這起事件發生在2019年，最近照片又遭到網友起底瘋傳。海鷗主要分布在亞洲、歐洲、澳洲、阿拉斯加及北美洲西部，冬季則會遷徙到南方。一般都以小魚或其他水生生物為食，偶爾也會撿人類丟棄的剩飯剩菜果腹，也有吞食其他鳥類跟兔子的紀錄。