人類的視覺往往會受到光線、角度等因素的影響，造成錯亂與錯視的效果，有網友近日發現一個難以被發現的「忍者垃圾桶」藏身在室內一角，照片曝光後眾人全笑翻，直呼「完美隱身」。

原PO近日在臉書社團《爆廢公社二館》分享一張有趣的照片，畫面中可見，在一處室內空間的牆壁角落放置了一個垃圾桶，由於它的桶身十分潔淨光亮，完美反射出地板及牆壁上的磁磚，乍看之下，三者毫無違和的巧妙融在一起，讓原PO打趣笑說是「忍者垃圾桶」。

照片曝光後網友紛紛留言直呼「好像透明的」、「完美隱身耶」、「難怪我常找不到垃圾桶」、「厲害的是清潔工阿姨吧」；還有人笑說這是最新科技，「尖端隱形科技讓垃圾桶融入環境研製而成」、「透視垃圾桶」。

事實上，因為錯視而產生讓人眼睛為之一亮的情況不在少數，日前就有日本網友分享一棟神奇的「異次元建築」在空中若隱若現，原來是當地的施工大樓外層覆蓋著天藍色的防塵布，意外與天空融成一體，成了另類的打卡景點。