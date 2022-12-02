各大社群平台近日瘋傳一段駭人影片，事發地點疑似是大陸某電子廠，一名員工在廠區生產線突然對身邊同事行兇，且手法看似相當熟練，不過其餘同事目睹後卻冷眼旁觀，直到20秒後才上前制止，導致受害者已經昏死倒地。

根據影片顯示，事發地點疑似是一間電子廠，廠區內所有員工都穿著無塵衣，沒想到其中一名員工突然手持繩索緊緊勒住被害同事的脖子，並奮力往後扯，動作一氣呵成，看起來相當熟練。

不過最讓人感到震驚的是，對面同事看到後先是一愣，接著又繼續手上的工作，完全沒有加以阻止，直到20秒後一名穿著粉紅色無塵衣、疑似是主管的人走來，叫同事幫忙制止，才有人動作。但受害者似乎已經失去意識，被鬆開後更倒地抽搐，最終被人抬離現場，後續消息不明。

影片曝光後網友全嚇壞了，紛紛留言直呼「這個廠子都是盲人嗎？」、「大家冷靜到令人覺得可怕」、「這動作也太熟練了吧」、「如果那個粉衣主管沒進來，他大概死定了」、「電影果然都是假的，被繩索勒頸根本就無力反殺，只能癱軟等時間到」。

不過也有人出言緩頰，指出身邊的同事或許根本沒意識到這是在殺人，「廠區裡面的噪音，加上燈光亮度不足，會一定程度影響人的反應能力」、「再加上帽子和面罩，對於這類突發事件真的有可能看不到」。