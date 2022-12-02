日本海洋館人員先前在奄美大島附近海域，捕獲一條長約50公分的海鰻，過去從未出現，科學家歷經1年的研究與確認，最終將這種海鰻取名叫「珍珠奶茶」，因為牠的體色類似奶茶，身上還有黑色斑點，看起來就像「珍珠奶茶」，成為另類台灣之光。

根據《NHK》報導，奄美海洋館今年1月在鹿兒島縣奄美大島外海捕獲一條海鰻，由於當地從未出現此品種，館員開心地將鰻魚的照片分享至推特，不少專家認為，這種鰻魚可能是稀有物種，奄美海洋館之後與北九州自然歷史博物館合作研究，發現牠體色呈現奶茶色，身上至少有三排黑褐色斑點。

經查證後得知，這種海鰻首度現蹤日本，先前只在台灣與馬克薩斯群島發現，並將牠取名為「珍珠奶茶海鰻」（タピオカウツボ），因為牠的外觀看起來像珍珠奶茶，再加上推測源於台灣海域，因而得名，抓到海鰻的奄美海洋館館長折田太史提到，「海鰻總是給人可怕的印象，但我想讓民眾知道，珍珠奶茶海鰻擁有可愛的外表」。

北九州自然歷史博物館館長日比野友亮提到，他們透過辨識各種不同物種，了解珍珠奶茶海鰻的分布與特徵，民眾平時若看到新奇或從未見過的物種，也可以拍下來PO網，可供專家們參考，讓人類更了解大自然，博物館近期將對外展出珍珠奶茶海鰻。