古代封建社會，女子地位低下，不少帝王權臣為了滿足自己變態的慾望，花樣百出，明代權臣嚴嵩的兒子嚴世藩就因為荒唐享樂而臭名昭彰，除了要求侍女裸體張嘴接下自己吐出的痰之外，還發明了「肛狗」、「溫柔椅」等玩樂手法。

根據《搜狐網》報導，「人體痰盂」自古有之，但是到了明代被發揮到極致，嘉靖年間，權臣嚴嵩喜的兒子嚴世藩發明了「美人盂」，顧名思義就是用美人作為人體痰盂，據悉他因為有氣管相關疾病，每天早上起床時，口中的痰和唾液都非常多，他就讓小妾和婢女在他睡醒前以裸體之姿蹲伏在床前，等他醒來一咳嗽，就要仰起脖子張開櫻桃小嘴，接住嚴世藩的濃痰並吞下。離譜的是，「美人盂」的變態行徑很快就在當時的上流社會中流傳，也引起一堆豪門貴族跟風，甚至出現競爭心態，看誰家的「美人盂」長得越漂亮，誰就越有面子。

嚴世藩的變態行徑還不只於此，他的痰不只要人接，就連上完廁所也要有人伺候，「肛狗」指的就是嚴世藩在上完廁所後會命下人用舌頭將他的肛門舔乾淨。這種人之所以被稱為狗，是因為只有狗會吃下排泄物。

至於「溫柔椅」其實是用活人做的椅子，嚴世藩會特別挑選年輕貌美的婢女或是愛妾，命她們將衣服全都脫光，組成一張「肉體軟椅」，讓他能在美人身上或坐或躺，感受女子軟玉溫香的觸感，荒誕行徑也因此成名。