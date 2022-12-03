隨著天氣逐漸轉涼，不只台灣各地明顯感受到寒意，鄰近國家甚至出現攝氏零度以下的低溫情況，大陸一名女子近日將自己養的甲魚（鱉）放到屋外曬太陽，沒想到晚上忘記收回屋內，在外頭整整凍了一夜，隔天看牠已經凍成冰塊，沒想到緊急將冰磚敲開後，卻讓她大感驚奇。

綜合陸媒報導，河南一名竇姓女子飼養了一隻甲魚，本月1日趁著屋外陽光普照，趕緊將甲魚放到屋外曬太陽，但晚上卻一時忘記，導致甲魚在攝氏-2℃的戶外環境待了一夜，果不其然，等到她隔天去查看時，甲魚已經連同一旁的石頭一起結凍，變成一塊大冰磚。竇女見狀後著急的立刻將冰磚敲開，原以為甲魚應該凶多吉少，沒想到甲魚擺脫冰塊的「束縛」後，立刻爬行活動筋骨，讓她大吃一驚。

影片曝光後網友紛紛留言直呼「甲魚：想讓我冬眠早點說啊」、「龜息大法」、「不得不說，甲魚的生命力真的好頑強」；但也有人認為飼主不負責任，「雖然沒死但可能凍傷了」、「遇到這種飼主真衰」。

另外也有網友好奇「甲魚結凍怎麼呼吸？」事實上，甲魚高度適應水下生活，能以腋窩直接吸收水中的氧氣，亦可在水中2～3小時不呼吸；平時經常潛伏在水底的泥沙上，捕食小型水生動物，並會鑽進泥沙裡冬眠。