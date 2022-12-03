一名攝影師近日前往沙烏地阿拉伯的綠洲城鎮「歐拉」，使用無人機俯拍沙漠時，意外發現一塊巨型岩石，有趣的是，岩石形狀看起來像一條大魚，讓他感到非常驚訝，並將照片分享於網路，有人還誤以為它是「巨型海獸的遺骸」。

Huge fish-shaped rock emerges from the desert https://t.co/KXM3rNWj0m — CNN France (@CNNFrancePR) December 2, 2022

根據《CNN》報導，沙烏地阿拉伯攝影師埃納齊（Khaled Al Enazi）日前至「歐拉」（Al-Ula）進行拍攝工作，使用無人機拍沙漠時，看到一塊形狀特殊的巨石，讓他不禁聯想到魚，因此將它取名為「沙漠魚」，埃納齊提到「我肯定不是第一個發現岩石的人，但我可能是第一個用俯角注意到它的」。

埃納齊將岩石的影像分享至YouTube，只見岩石像是一條在尋覓獵物的大魚，緩緩地從沙漠浮了出來。由於岩石形狀很特別，在網路上掀起討論，有些網友認為，這塊岩石可能是巨型海獸的遺骸，不過埃納齊解釋，「有人說它是數百萬年前大魚所形成的化石，但事實並非如此，只是多種因素共同作用形成的砂岩」。

形似大象的「Jabal Al-Fil」岩石。(示意圖/達志影像)

歐拉的面積約2.25萬平方公里，擁有世界上最引人注目的沙漠景觀，古時納巴泰人在歐拉山谷以北建立南部城市「瑪甸沙勒」（Mada'in Salih），目前已被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄，該遺址擁有由岩石雕刻而成的古墓，當地還蘊含許多天然形成的特殊岩石，最有名的就是形似大象的「Jabal Al-Fil」岩石。