大陸內蒙古自治區一名男子因為疫情被隔離50多天，日前終於迎來解封，第一件事就是趕到自己經營的車行查看，沒想到一進門卻看到整缸的名貴觀賞魚竟然「全數融化」，只剩下一條一條像是破布般的魚皮，浸泡在泥水中，讓他當場崩潰想吐。

綜合陸媒報導，內蒙古一名經營二手車行的男子因為疫情，居家隔離50多天，解封後立刻趕去店裡查看情況，沒想到店鋪內的大型魚缸因為無人看管，打氣設備停止運作，導致原本清澈的魚缸變成了噁心的灰綠色死水。

最讓他頭皮發麻的是，精心飼養的名貴觀賞魚竟然全數「融化掉了」，只剩下一條一條宛如破布般的魚皮在水中靜止不動，魚缸底部僅有幾隻小魚的屍體還清晰可辨認，且空氣中散發著強烈的惡臭味，讓他頻頻作嘔。面對眼前慘烈的景況，擁有多年養魚經驗的男子也忍不住錯愕直呼「剛開始感覺很恐怖也很意外，可惜了養的這一缸魚！」

影片曝光後網友們全看傻了，紛紛留言表示「魚都融化掉了也太恐怖」、「魚肉跟魚骨都沒了只剩張皮」、「乍看還以為是有人丟破抹布進去」、「可見魚缸裡的細菌也不少」。