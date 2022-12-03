海洋生物無奇不有！英國一名生物學家近日在推特分享海星照，但海星的5隻腕形狀很特別，不像平常所見的錐狀，竟是呈現圓弧，而且腕端有溝痕，再加上色澤是肉色，看起來像男性生殖器，在網路上引發討論，而此品種為「粒皮瘤海星」。

生物學家艾登堡（David Attenborough）近日在推特分享海星照，只見牠的5隻腕呈現圓弧狀，尾部還有溝痕，乍看之下像是男性生殖器，不少網友表示「我一直以為海星的腕端都是錐狀，沒想到還有這種的，太不可思議」、「也太像GG了吧！看了讓人好害羞」、「這真的是海星嗎？看起來好像假陽具」。

根據《台灣國家公園》資料顯示，這種海星品種為「粒皮瘤海星」（Choriaster granulatus），屬魚大型海星，直徑可達18公分，共有5隻腕，腕又粗又短、體盤很厚，體表光滑，上面有許多細顆粒，但沒有疣或棘，而海星主要靠水管系統移動，牠腕上的水管系統有很多凸出的小管足，用於吸水和抓取食物。

粒皮瘤海星主要分布於菲律賓、印尼、西沙群島、臺灣南部、日本南部，在墾丁海域的獨立礁上，偶爾也能看到牠們的身影，但數量非常稀少，生活在珊瑚礁區水深8至15公尺，此外，海星擁有很強的再生能力，若被捕食者攻擊受傷，牠們可以迅速長出新的腕。