為了讓媽媽外出活動或是出入公共場合時能更方便哺乳，許多地方都設有哺集乳室，鼓勵媽媽親餵母乳，國外一名辣媽近日也公開分享自己在超市親餵小孩的畫面，不料影片曝光後卻意外引發正反論戰。

綜合外媒報導，一位自稱是「鈣炮女士」（Ms. Calcium Cannons）的辣媽過去經常在抖音（TikTok）分享和孩子互動和哺乳的畫面，擁有10萬粉絲追蹤，每支影片動輒數十萬至數百萬點閱，是一名小有名氣的網紅。不過在她上傳的眾多影音中，有一支僅5秒的短片瀏覽人數竟高達1460多萬，影片內容為她在超市脫下紫色背心，公然露出傲人雙峰，一臉慈愛的一邊安撫著寶寶，一邊當眾哺乳。

影片曝光後瞬間引爆網友熱議，有網友認為哺乳沒錯，但還是需要注意一下場合，紛紛留言砲轟「哺乳並沒有錯，但妳應該低調一點」、「我認為我們都該支持母乳餵養，但我無法認同直接在大庭廣眾之下餵奶」。

不過也有人力挺，「這是單純的自然現象」、「媽媽餵養孩子很辛苦，可惜很多人沒有同理心」、「謝謝妳的影片，讓我更有勇氣在公開場合哺乳」。面對抨擊自己的言論，鈣炮女士也出聲反擊，認為人們輕視自己餵奶的行徑而出言謾罵，讓她感到十分憤怒。