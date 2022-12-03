大陸吉林一名飼主日前放他的黃金獵犬外出散步，豈料金毛卻帶回一隻類似鹿的動物，耳尖鼻黑且全身棕毛，而且賴在村內不走，讓飼主非常頭痛，擔心牠餓肚子還幫忙餵養，得知這隻動物是東北第一神獸「東方狍」，趕緊通報林業局。

根據《澎湃新聞》報導，吉林舒蘭市一名村民日前放愛犬外出散步，豈料牠回來後，身邊竟多了一隻類似鹿的動物，發現牠是東北第一神獸「東方狍」的幼獸，由於牠年紀小還無法自行覓食，村民還準備奶粉餵食，而東方狍也沒有要離開的意思，村民只好聯繫林業局，專業人士了解狀況後，趕緊前往村內幫忙處理。

影片在網路掀起熱議，不少網友表示「金毛要想辦法啊，牠帶回來的要自己負責」、「金毛犯了拐賣『兒童』罪」、「怎麼就這樣隨便跟金毛回家，俗話說『傻狍子』，不是說假的」、「狍子媽媽傻眼：好一個金毛，你居然把我家孩子拐跑了」。

狍主要棲息於森林、灌叢等，性格溫順，毛色為棕黃色，另外還有一種白狍，因罕見白化現象導致牠毛色呈現白色，在古代被視為神物，乾隆十六年，其生母崇慶皇太后過60歲生日，蒙古親王就曾獻上白狍作為壽禮，乾隆認為白狍是祥瑞徵兆，特地請郎世寧依照其模樣繪製「瑞麅軸」，這幅畫目前藏於國立故宮博物院。