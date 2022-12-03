電影《九層妖塔》改編自小說《鬼吹燈之精絕古城》，若是有看過相關內容的人一定對於神秘又危險的「九層妖塔」不陌生，但這並非是小說家虛構出來的，歷史上確實存在著，只不過考古學家稱其為「血渭一號大墓」。

根據《搜狐網》報導，血渭一號大墓是大陸1996年十大考古發現之一，也是青海都蘭古墓群中最為壯觀的一座墓葬，位於察汗烏蘇鎮東南約10公里的熱水鄉，是唐朝早期吐谷渾王族的墓葬群，從正面看像一個金字，因此有「東方金字塔」的稱號。據悉，要修建血渭一號大墓需耗費上萬人力同時動工，並修築一年以上，顯見規模之大。

特別的是，墓塚自上而下，每隔一公尺左右便有著一層排列整齊的柏木橫穿墓塚，共有九層之多，不過因為當地藏族人流傳著不吉利的傳說，因此又將其稱為「九層妖塔」。此外，墓葬周圍大大小小的陵墓近200多座，國際學術界把這個古墓群稱作「熱水古墓」，只可惜這些小古墓全遭盜掘。

血渭一號大墓出土後，考古學家挖掘了墓葬的第一、二層，並發現大量陪葬品和700多具馬、牛、羊等動物遺骸，只不過考古作業也在這時喊停，民間傳說是因為考古團隊發現了一些奇怪的現象才不得不停止，當地更流傳墓室深處鎮壓著妖魔鬼怪。

對此，考古學家解釋，之所以沒有繼續挖掘下去，是基於對古墓的保護，因為整座墓都是木頭結構，加上年代久遠，很容易在過程中發生坍塌，進而毀壞墓葬古物，或許等到日後考古技術更加發達，就能繼續挖掘另外的七層墓室。