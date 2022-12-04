菲律賓規模最大的馬尼拉新力彼得監獄（New Bilibid Prison）近年來陸續傳出大量囚犯死亡，先前更被發現獄方囤放逾170具遺體，其中約有70具囚犯遺體在本月2日集體下葬，且絕大多數的死亡原因皆為病死，背後原因引發外界爭議。

綜合菲媒報導，新力彼得監獄先前被發現囤放逾170具囚犯遺體，其中70具屍體已於2日集體下葬，對此，獄方解釋這些已逝囚犯大多死於肺炎、急性心肌梗塞、心臟病、呼吸心跳驟停，以及其他心血管疾病，但是因為遲遲等不到家屬前來認領，才會囤放在監獄內。

獄方強調，根據監獄規定，囚犯死後3個月無人認領，就須將其埋葬，但由於前任矯正局長的特別指示，才會囤放到現在才集體下葬。如今前任矯正局長因殺人嫌疑下台，這些囤放的遺體才得以入土為安。菲律賓司法部長指出，這些屍體因為放置時間過長，幾乎呈現木乃伊化，難以進行屍檢，僅有部分遺體可供驗屍，因此考慮送往菲律賓大學醫學院。

此外，報導指出，這座設計容量為關押6435名囚犯的新力彼得監獄，實際關押約29000名囚犯，平均每天有1～2名囚犯死亡，獄內醫師僅5人，目前當局正在努力招聘更多醫師提供更完善的醫療服務。