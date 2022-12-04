隨著耶誕節即將到來，不少人會在家裡擺上一棵耶誕樹應景，不過要小心爆發「蟲蟲危機」。國外一名網友先前曾在家中放置了一棵耶誕樹，準備歡慶節日，沒想到意外發現樹上暗藏兩球詭異「棕蛋」，仔細一看竟然是上百顆的螳螂卵，嚇得立刻拿出屋外。

綜合外媒報導，國外一名男網友丹尼爾（Daniel Reed）先前曾在家中佈置了一棵耶誕樹，並眼尖的發現樹上有兩球核桃大小的團狀物，乍看之下就像是耶誕樹上的松果，但仔細一看竟然是一顆顆的螳螂卵，數量多達200顆。

丹尼爾看了後瞬間頭皮發麻，於是趕緊將照片拍下PO網，呼籲大家若是在耶誕樹上看見奇怪的東西不要太過緊張，只要將其剪下並放到屋外花園即可，「我們的樹上有2球卵塊，不要把牠們帶進屋裡，牠們會孵化並且餓死」。

貼文一出隨即掀起廣大迴響，不少過來人大吐苦水，表示之前漏看了1球卵塊，之後因為有事所以離家4天，沒想到返家後卻發現屋內全是小螳螂，爬得牆上、天花板上到處都是，耗費好幾個小時才全數驅趕完畢。另外，也有病蟲害專家提醒，想把真正的耶誕樹擺進室內之前，務必先在屋外搖晃幾下，讓一些蟲卵掉落，否則恐爆發蟲蟲危機。