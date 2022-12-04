美國女子飼養的黑貓日前偷跑出門，帶回家一顆完整的鱷魚頭，讓眾人都嚇一大跳，專家觀察過後，認為這是美國短吻鱷的頭部，而不是人造工藝品，推測很可能是附近居民的寵物，因故逃脫出來或被飼主放生，但仍不能確定鱷魚到底怎麼死亡、被「斷頭」的。

Black kitty called 'Burnt Toast' stuns owner by dragging ALLIGATOR HEAD into their Wisconsin home https://t.co/sefkh3tck3 — Daily Mail US (@DailyMail) December 1, 2022

綜合外媒報導，威斯康辛州的女飼主溫蒂（Wendy Wiesehuegel）養了一隻名叫「焦吐司（Burnt Toast）」的黑貓，日前牠偷跑出去，拖了一個大獵物回家，鄰居看到以後，還以為牠嘴裡的是一條大魚，然而當溫蒂蹲下身靠近查看，才發現焦吐司帶回來的竟是一顆鱷魚頭，嚇了她一大跳，隨後急忙打電話通報相關單位。

自然資源部保護管理員提姆（Tim Aspenson）表示，野生生物學專家需要檢驗個體的頭部，才能確認到底是什麼生物，不過就目前的情況來看，這應該不是人造工藝品，而是一隻真正的美國短吻鱷（American Alligators），體長約3英尺（約0.9公尺），他懷疑這隻鱷魚很可能是某人飼養的寵物，因故從家中逃脫，或被飼主放生，但不能確定牠是如何死的。

溫蒂受訪時透露，之前才有家人跟她說在住家附近看到鱷魚，當時她還以為只是玩笑話，回應道：「不，不可能有鱷魚。」沒想到幾天後愛貓就帶著鱷魚頭出現在她面前。起初溫蒂對於焦吐司的「戰利品」感到興奮，因為在當地很少有機會能看到鱷魚，後來卻越想越擔心，「如果湖裡真的有鱷魚就太嚇人了，人們夏天喜歡在湖裡游泳，實在是太危險了。」