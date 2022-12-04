許多人有抽菸習慣，殊不知隨手亂丟菸蒂的無心之舉可能導致一場「滅門慘案」。有網友指出，因為亂丟未熄滅的菸蒂，被小鳥撿去築巢，沒想到卻導致鳥巢燒成一團火球，親眼目擊慘況的他因為愧疚而興起戒菸念頭。

近日網路上流傳一張對話截圖，內容提到一名男子向友人表示自己要戒菸了，原因是自己不久前在家門口抽菸，之後沒將菸蒂熄滅就隨手丟到地上，沒想到卻突然飛來一隻鳥將菸蒂叼走，當下他只覺得有趣，以為鳥也想抽菸。不過接下來的發展卻出乎他的意料之外，只見小鳥將菸蒂叼進巢裡，導致鳥巢瞬間起火，樹上冒出熊熊火光。

雖然不確定對話截圖的真偽，但貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「一般人戒菸是為了健康，他戒菸是為了小鳥安全」、「要是巢裡有雛鳥怎麼辦」、「這下變成滅門慘案了」。

事實上因為菸蒂導致鳥巢起火的意外，過去也曾發生過，今年3月湖北一棵樹上的喜鵲鳥巢突然起火，現場火光及濃煙不斷冒出，由於附近沒有電線，也沒出現打雷，當地民眾認為是喜鵲將香菸當作築巢材料，把未熄滅的菸蒂帶回鳥巢才會發生火災。

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